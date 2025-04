Stand: 21.04.2025 13:45 Uhr Reisebüros melden weniger USA-Reiselust in Schleswig-Holstein

Die Lust auf Reisen in die USA scheint weltweit nachzulassen: Die Vereinigten Staaten zählten zuletzt deutlich weniger Besucher als üblich. Auch in Schleswig-Holstein melden mehrere Reisebüros auf NDR Nachfrage sinkende Buchungszahlen. Viele Kunden seien verunsichert. Gründe seien unter anderem die strikte US-Grenzpolitik, Meldungen über verweigerte Einreisen und generell die Politik unter Präsident Donald Trump. Einige Reisebüros im Land berichten, dass vereinzelt Urlauber nach Kanada ausweichen. Gleichzeitig sagen aber die meisten befragten Filialen, dass alle, die schon länger eine Reise in die USA gebucht haben, diese auch antreten.

Die Reisebüros betonen, dass die Vereinigten Staaten weiter ein sicheres Reiseziel seien.

