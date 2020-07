Stand: 27.07.2020 09:03 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Reinbeks Bürgermeister Warmer im Amt bestätigt

Rund 23.000 Menschen sind am Sonntag in Reinbek (Kreis Stormarn) aufgerufen gewesen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Der Amtsinhaber Björn Warmer (SPD) war der einzige Kandidat und erhielt 93,7 Prozent Ja-Stimmen, 6,3 Prozent der Wähler stimmten mit Nein. Die Wahlbeteiligung lag laut Mitteilung der Stadt Reinbek bei 26,65 Prozent. Bei der vorherigen Bürgermeisterwahl hatte diese noch bei etwa 54 Prozent gelegen.

Schulen haben weiter Priorität

Zu den größten Projekten in Warmers erster Amtszeit gehörte der Neubau des Schulzentrums am Mühlenredder in Reinbek. Das alte Schulzentrum musste Ende 2018 geschlossen werden, nachdem Asbest gefunden wurde. Das neue Gebäude soll 2022 fertig sein. Schulen haben für Warmer nach eigenen Angaben auch in seiner zweiten Amtszeit Priorität: Nicht nur der Neubau, sondern auch andere Schulen will er möglichst schnell digital auf den neusten Stand bringen.

Der 45-Jährige war gemeinsamer Kandidat von SPD, CDU und Grünen. Er würde gerne mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Darüber sei bisher viel geredet worden, sagt er, gelöst sei das Problem aber noch nicht.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version dieses Artikels hieß es, Björn Warmer sei parteilos. Das ist falsch. Warmer ist SPD-Mitglied. Wir bedauern den Fehler.

