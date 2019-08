Stand: 12.08.2019 05:00 Uhr

Reinbeker Schüler lernen ab heute in Containern

Mehr als 360.000 Kinder und Jugendliche in Schleswig-Holstein müssen ab heute wieder in die Schule. In Südholstein verfolgen einige Hundert von ihnen den Unterricht ab sofort im Container. Weil das Schulzentrum am Mühlenredder in Reinbek (Kreis Stormarn) im Dezember wegen Asbestfunden geschlossen worden war, gibt es nun neue Räumlichkeiten.

Container-Schule in Reinbek NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 12.08.2019 08:00 Uhr Autor/in: Robert Tschuschke 80 Räume in rund 350 Containern auf der Freizeitbad-Wiese in Reinbek: Hier werden die rund 700 Schüler des Schulzentrums am Mühlenredder nun lernen, und das drei Jahre lang.







350 Container auf Freizeitbad-Wiese

Auf der Freizeitbad-Wiese stehen nun 80 Räume in rund 350 Containern bereit. Hier werden die rund 700 Schüler des Schulzentrums für die nächsten drei Jahre unterrichtet. Nach Angaben der Reinbeker Stadtverwaltung sind die wichtigsten Arbeiten am Container-Campus abgeschlossen. In den kommenden Wochen müsse man aber noch ein bisschen improvisieren und einige Schulklassen zum Beispiel im Kunstraum unterbringen, so die Verwaltung.

Nach den Asbestfunden wurden die Kinder und Jugendlichen im vergangenen Halbjahr aufgeteilt und in anderen Reinbeker Schulen sowie im Rathaus unterrichtet. Der belastete Schulkomplex am Mühlenredder soll bis 2022 entkernt und erweitert werden.

