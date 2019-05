Reinbek: Schule aus Containern nach Asbest-Fund

Nach Asbest-Alarm: Reinbek baut Containercampus auf

NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 13.05.2019 08:00 Uhr Autor/in: Tobias Senff

In Reinbek im Kreis Stormarn bauen Arbeiter in der Nähe des asbestbelasteten Schulzentrums in den kommenden Wochen 80 Räume aus Containern. Das Schulzentrum am Mühlenredder war im Dezember geschlossen worden.