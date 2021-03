Reinbek: Bewährungsstrafe nach Fahrerflucht Stand: 31.03.2021 14:29 Uhr Das Amtsgericht Reinbek hat einen 38-jährigen Mann verurteilt - zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten. Außerdem muss er 280 Euro Strafe zahlen und den Führerschein ist er los.

Der Angeklagte hatte im Dezember 2019 einen Fußgänger angefahren und war dann geflüchtet. Das Opfer starb noch an der Unfallstelle. Zum Prozessauftakt am Donnerstag sagte der Angeklagte, es sei dunkel gewesen. Den plötzlichen Knall an seinem Auto habe er für einen Ast gehalten. Ein Polizist sagte aus, der Angeklagte habe ihm gegenüber zugegeben, sein Handy im Fußraum gesucht zu haben. Dieser Aussage folgte auch die Richterin. Erst einen Tag nach dem Unfall hatte die Polizei das stark beschädigte Auto des 38-Jährigen gefunden.

Richterin: Tragischer Augenblick

Das Opfer hatte durch den Aufprall eine Kopfverletzung erlitten und war nach Angaben eines Rechtsmediziner an den Folgen der Verletzung erstickt. Er war damals mit drei Freunden auf dem Rückweg von einem Bowlingabend. Die Richterin bezeichnete den Unfall als einen tragischen Augenblick und verurteilte den 38-Jährigen wegen fahrlässiger Tötung und Fahrerflucht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.03.2021 | 07:00 Uhr