Regionalverkehr in SH: Züge fahren wieder - aber verspätet Stand: 21.10.2023 12:59 Uhr Inzwischen fahren auf allen Linien wieder Züge. Bahnreisende im ganzen Land müssen sich dennoch weiter auf Einschränkungen einstellen. Passagiere sollten sich vor Fahrantritt informieren.

Nach den wetterbedingten Einschränkungen am Freitag und Sonnabendmorgen normalisiert sich der Zugverkehr in Schleswig-Holstein nach Angaben der Deutsche Bahn wieder. Auch auf den Linien RB75 zwischen Rendsburg und Kiel sowie RB72/73 zwischen Eckernförde und Kiel fahren wieder Züge - diese waren am Sonnabendmorgen zunächst noch eingestellt.

Weiter Verspätungen möglich

Laut der Deutschen Bahn kann es vereinzelt noch zu Verspätungen kommen. Zwischen Lübeck und Travemünde-Strand fallen einzelne Verbindungen aus oder werden durch Busse ersetzt. Zwischen Eckernförde und Kiel fahren wegen Bauarbeiten ohnehin zum Teil Busse. Die Bahn rät, sich vor einer Fahrt online zu informieren.

Auf einigen Strecken sorgten umgestürzte Bäume oder andere Schäden am Freitag für Einschränkungen und Verspätungen. Um 20 Uhr am Freitagabend war der Zugverkehr auf einigen Linien ganz eingestellt worden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr