Regionalliga Nord: VfB Lübeck dreht Spiel beim HSV II

In der Fußball-Regionalliga-Nord hat der VfB Lübeck das Nachholspiel bei der zweiten Mannschaft des Hamburger SV am Mittwochabend mit 3:2 gewonnen. Nach 51 Minuten hatten die Lübecker am Abend noch mit zwei Toren hinten gelegen, drehten die Partie allerdings innerhalb von 14 Minuten. Erst fiel der Anschlusstreffer durch Jakob Korte, dann erzielte John Posselt den Ausgleich, ehe Felix Drinkuth einen kuriosen Handelfmeter verwandelte.

Der HSV-Keeper hatte den Abstoß zu einem am linken Fünfmetereck stehenden Mitspieler ausgeführt. Der schnappte sich den Ball mit der Hand, legte ihn erneut zum Abstoß hin: Strafstoß. Der VfB rückt auf Tabellenplatz 6 vor.

