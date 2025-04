Stand: 18.04.2025 12:38 Uhr Regionalliga Nord: Unentschieden zwischen Flensburg und Lübeck

In der Regionalliga Nord haben SC Weiche Flensburg und der VfB Lübeck am Donnerstagabend Unentschieden gespielt. Die Mannschaften trennten sich 1:1. Das erste Tor schoss Dominic Hartmann für die Flensburger als Elfmerter. Der Ausgleich für die Lübecker fiel dann in der 68. Spielminute. In der Tabelle bleibt Weiche auf Rang 13, die Lübecker sind auf Platz 9.

