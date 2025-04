Stand: 13.04.2025 18:34 Uhr Regionalliga Nord: Sieg für SV Todesfelde und Holstein Women

In der Fußball-Regionalliga Nord hat der SV Todesfelde am Sonntag im Kellerduell gegen Holstein Kiel II gewonnen. Der Tabellenvorletzte setzte sich mit 3:1 gegen Tabellenschlusslicht Kiel durch und wahrt damit die theoretischen Chancen auf den Klassenerhalt. In der Regionalliga Nord der Frauen hat der SV Henstedt-Ulzburg 0:0 gegen den VfL Wolfsburg II gespielt. Die Holstein Women setzten sich mit 2:0 gegen den Kieler MTV durch.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg Kiel