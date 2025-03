Stand: 30.03.2025 16:21 Uhr Regionalliga-Nord: SV Todesfelde verliert gegen St. Pauli II

In der Partie gegen St. Pauli II konnte sich der SV Todesfelde nicht durchsetzen. Nach einer knappen halben Stunde schoss Marc Bölter das erste Tor für die Gegner aus Hamburg. Sie gingen mit einem 1:0 in die Halbzeit. Kurz vor Ende des Spiels konnte St. Pauli II den Vorteil in der 79. und 81. Minute kurz hintereinander auf 3:0 ausweiten. In der Nachspielzeit machten die Hamburger dann das Endergebnis mit 4:0 perfekt. Der SV Todesfelde bleibt damit auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Archiv 3 Min Nachrichten 16:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.03.2025 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg