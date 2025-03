Stand: 30.03.2025 17:55 Uhr Regionalliga Nord: Phoenix Lübeck unterliegt knapp dem Bremer SV

Bei der Regionalliga Nord Partie am Sonntag zwischen Phoenix Lübeck und dem Bremer SV unterlagen die Lübecker nur knapp den Herausforderern. Nach einem Führungstreffer der Bremer in der 23. Minute durch Leon Gino Schmidt trafen die Lübecker direkt zweimal kurz vor der Halbzeit (42. und 45.). Das blieben auch in der zweiten Halbzeit die einzigen Tore der Schleswig-Holsteiner. Bremen konnte in der 87. Minute ausgleichen. Kurz vor Spielende (90.) holte Luca Mittelstädt schließlich den Sieg für die Bremer. Die Partie endete 3:2.

