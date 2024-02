Stand: 29.02.2024 10:11 Uhr Regionalliga Nord: Phönix Lübeck schlägt Teutonia Ottensen

In der Fußball-Regionalliga Nord hat Phönix Lübeck am Mittwochabend im Nachholspiel gegen Teutonia Ottensen mit 1:0 gewonnen. Phönix steht momentan auf dem vierten Tabellenplatz mit einem Rückstand von sieben Punkten auf die Spitze. Sollten die Lübecker ihre vier weiteren Nachholspiele ebenfalls gewinnen, wären sie klarer Tabellenführer und der Aufstieg in die dritte Liga wäre möglich. Wegen Unbespielbarkeit des Platzes waren in den vergangenen Wochen Heimspiele von Phönix Lübeck ausgefallen.

