Stand: 15.02.2025 16:55 Uhr Regionalliga Nord: 1. FC Phönix Lübeck und SSV Jeddeloh trennen sich 1:1

In der Regionalliga Nord hat der 1. FC Phönix Lübeck beim SSV Jeddeloh unentschieden gespielt. In der 42. Minute schoss Jannes Vollert die Lübecker in Führung, Allah Aid Hamid glich dann aber kurz nach der Pause (48. Minute) für die Niedersachsen aus. In der Tabelle rückt Phönix nach dem Punktgewinn auf den fünften Platz vor. Das für Sonnabend geplante Nachholspiel der SC Weiche Flensburg 08 gegen den Bremer SV wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt, ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.02.2025 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck