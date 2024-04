Stand: 09.04.2024 15:19 Uhr Regionalliga Nord: Nachholspiel für Phönix Lübeck am Abend

Aufstiegskandidat 1. FC Phönix Lübeck spielt in der Regionalliga Nord am Dienstagabend gegen den Eimsbütteler TV aus Hamburg. Das Spiel beginnt um 19 Uhr im Stadion am Buniamshof in der Hansestadt. Die Adler stehen aktuell auf Platz 3 der Tabelle, haben aber drei Spiele weniger absolviert als Meppen auf Platz 2 und die Reserve von Hannover 96 auf Platz 1.

