Regio-Kliniken: Erste Anwohnerversammlung in Pinneberg

Am Ossenpadd in Pinneberg soll das neue Zentralklinikum der Regio-Kliniken entstehen. Bürgermeister Thomas Voerste (parteilos) hat dazu am Dienstagabend zu einer ersten Anwohnerversammlung eingeladen. Er wolle eine transparente Kommunikation und die Grundstücksverkäufe würden in diesen Tagen abgeschlossen. Nach Angaben des Bürgermeisters waren etwa 40 Anwohnerinnen und Anwohner vor Ort. Einige hätten sich konkretere Antworten gewünscht, etwa zum Erhalt von Grünflächen oder Lärmschutz. Laut Voerste soll es noch vor dem Sommer eine weitere Info-Veranstaltung geben, bei der auch die Regio-Kliniken dabei sein sollen.

