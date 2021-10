Regierungserklärung: Die Ostsee als Chance für Schleswig-Holstein Stand: 28.10.2021 10:41 Uhr Ministerpräsident Günther sieht in der Ostsee eine große Chance für Schleswig-Holstein. Das sagte er am Vormittag in einer Regierungserklärung. Aber es gebe auch eine Vielzahl von Herausforderungen.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat heute Vormittag im Landtag eine Regierungserklärung zur Ostseepolitik gehalten. "Für Schleswig-Holstein ist die Ostsee ein Chancenraum. Für mehr Wohlstand, Klimaschutz und Innovation", sagte Günther. Deshalb müsse die Ostseepolitik konkret auf diese Chancen ausgerichtet werden. Dafür werde Schleswig-Holstein seine Ostseepolitik neu fokussieren. Dabei nannte er mit der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, dem Klima- und Meeresschutz sowie Kooperationen im Ostseeraum im wissenschaftlichen und kulturellen Bereich drei konkrete Schwerpunkte. "Und das mit dem Ziel, künftig mehr Menschen für das Gemeinsame im Ostseeraum zu interessieren, ja vielleicht sogar zu begeistern." Angesichts zunehmender internationaler Konflikte sei das ein Chancenraum für Frieden, Völkerverständigung und Demokratie.

Landesregierung will Zusammenarbeit ausbauen

Im Bereich Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, so Günther, könne man von den Balten und Skandinaviern lernen. Die Landesregierung strebt Kooperationen an, die gegenseitige Lerneffekte und Synergien auslösen. Im Bereich Wissenschaft, Bildung und Kultur sieht der Ministerpräsident in Dänemark den wichtigsten Partner im Ostseeraum, doch es solle auch darüber hinaus geblickt werden - "mit dem Ziel, künftig mehr Menschen für die Zusammenarbeit im Ostseeraum zu interessieren."

Weitere Informationen Schutz der Ostsee: Experten beschließen in Lübeck Zehnjahresplan Vertreter der Anrainerstaaten haben in Lübeck mit Fachleuten und Politikern der EU getagt, um den Aktionsplan für die Ostsee zu überarbeiten. mehr

Das Großprojekt Fehmarnbelt-Querung bezeichnete Günther als eine Jahrhundert-Chance für Schleswig-Holstein. "Norddeutschland und Skandinavien wachsen enger zusammen. Das birgt riesige Wirtschaftschancen", so Günther.

Vielzahl von Herausforderungen

Doch er wies auch auf eine Vielzahl von Herausforderungen hin. "Die maritime Wirtschaft stand schon vor der Pandemie unter Druck. Es ist das Ziel meiner Landesregierung, der blauen Wirtschaft auf dem Weg in die Zukunft zu helfen." Als Beispiel nannte er eine saubere Schifffahrt. Die erstmalige Betankung eines Frachters in Schleswig-Holstein mit LNG habe gezeigt, dass mit grünen Kraftstoffen emmissionsfrei die Ostsee befahren werden könne. In der Hafenwirtschaft würden die Ostseehäfen bereits immer klimafreundlicher arbeiten. Man setze auf saubere Fähren, auf grüne Schiffsantriebe und Landstrom.

"Ostsee kann nicht im Alleingang saniert werden"

In der vergangenen Woche hatte die Helsinki-Kommission in Lübeck einen Aktionsplan für den Schutz der Ostsee für den Zeitraum bis 2030 beschlossen. "Schleswig-Holstein kann die Ostsee nicht im Alleingang sanieren. Alle Ostsee-Anrainer müssen mitmachen", betonte Günther. So wolle Schleswig-Holstein mit gutem Beispiel vorangehen, etwa bei der Vermeidung von Meeresmüll einschließlich Mikroplastik. Außerdem wolle man der "unbequeme Antreiber bei den Munitionsaltlasten bleiben".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.10.2021 | 11:00 Uhr