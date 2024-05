Stand: 17.05.2024 16:27 Uhr Regenbogenflagge in vielen Orten in Südholstein gehisst

In Pinneberg, Ahrensburg (Kreis Stormarn) und vielen anderen Orten in Südholstein ist am Freitag die Regenbogenflagge gehisst worden, um auf Diskriminierung und Gewalt gegenüber Homosexuellen und Transmenschen aufmerksam zu machen. Die Regenbogenflagge steht als Symbol für Hoffnung und Zusammenhalt, Vielfalt und Offenheit. Am 17. Mai ist der internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit.

