Stand: 20.02.2025 09:30 Uhr Reetdachhaus in Stoltebüll niedergebrannt

In Stoltebüll (Kreis Schleswig-Flensburg) ist ein Reetdachhaus am Mittwoch (19.02) komplett niedergebrannt. Laut Rettungsleitstelle waren am Nachmittag rund 70 Einsatzkräfte von fünf Wehren vor Ort. Zwei Bewohner des Hauses konnten sich selbst retten. Die Flammen sind wegen Löscharbeiten nicht auf den anliegenden Stall übergegangen. Die Brandursache ist noch unklar.

