Rechte Szene nutzt offenbar Bauernproteste für sich Stand: 05.01.2024 18:02 Uhr Rechtsextreme Gruppen machen in sozialen Medien Stimmung gegen Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), die Wut entlädt sich am Fähranleger - genau das sei das Ziel der radikalen Rechten, meinen Extremismusexperten.

von Elin Halvorsen

"Ich weigere mich im Moment noch zu glauben, dass dies repräsentativ ist für die Stimmung in der Landwirtschaft und bei den Bauern", sagt Wilhelm Knelangen, Politikwissenschaftler und Professor an der Uni Kiel. Trotzdem müsse man die aufgeheizte Stimmung ernst nehmen. Wirtschaftsminister Habeck kommt aus Schleswig-Holstein, kennt sich hier aus und die Leute wussten ganz offensichtlich, wo er sich aufhält. Für viele sei Habeck ein Feindbild für Klimapolitik und Energiekosten geworden, so Knelangen weiter. Das nutzen rechtsaußen Parteien wie die AfD für sich, sie versuchten ganz offensichtlich die Bauern und Bäuerinnen zu instrumentalisieren.

Rechte Gruppierungen machen gezielt Stimmung

Die, die zur Gewalt aufrufen, hätten kein Interesse daran, den Landwirten zu helfen. Im Gegenteil, die Bauern und Bäuerinnen würden benutzt, sagt Julian Feldmann, NDR-Journalist und Experte für Rechtsextremismus. Aktionen wie am Fähranleger sollen gezielt Angst verbreiten, so wie Fackelmärsche vor Häusern von Politikerinnen und Politikern. "Da wird in Telegramm-Kanälen von rechten Gruppen Stimmung gemacht, wie wir es schon aus der Querdenken Szene kennen", so Feldmann. Dort würden gezielt Aufrufe von Reichsbürgern und Rechtsextremen gestreut, die keine Landwirte seien. "Die wollen das ganze Land lahmlegen, es kann sein, dass da ein paar Bauern dabei sind, aber ganz sicher nicht die Mehrheit", sagt Julian Feldmann. Solche Aufrufe führten dann häufig zu Gruppendynamiken, wie bei der Blockade gegen Vizekanzler Robert Habeck - genau das sei das Ziel der radikalen Rechten und anderer Verfassungsfeinde, die die Landwirte dafür instrumentalisieren.

Die meisten wollen friedlichen Protest

Der Präsident des Landesbauernverbandes, Klaus-Peter Lucht distanzierte sich von der Aktion und sagte, dass sei keine gute Form des Protestes, er lehne Gewalt ab. Auch Bauer Dirk Andresen aus Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) spricht sich gegen diese Art von Protesten aus, die Landwirte dürften sich nicht instrumentalisieren lassen. "Wir sind alle ein bisschen entsetzt über die Blockade-Aktion auf der einen Seite, weil sie sich natürlich nicht im demokratischen Miteinander wiederfindet, sondern dass letztendlich eine schlechte Laune ausgelebt wird", sagt der Landwirt. Es werde von rechtsextremen Gruppen versucht den Protest der Landwirte zu vereinnahmen.

Gleichzeitig sieht Dirk Andresen auch die Regierung in der Verantwortung, die nicht alle Menschen abhole und so die rechten politischen Ränder stärke. Die Stimmung unter den Landwirten sei schlecht: "Der Frust ist einfach da, da die Bedingungen eben nicht dazu da beitragen, dass Landwirtschaft regional in Deutschland unterstützt wird. Es wird immer mehr auch vonseiten der Politik, den Landwirten aufgebürdet." Das führe dazu das allein in seiner Gemeinde viele Betriebe aufgeben müssten, sagt Dirk Andresen. Von 20 Betrieben seien in den letzten 20 Jahren nur noch drei übriggeblieben.

Rechte Strukturen - aber nicht nur von außen

"Die angekündigte Demo nächste Woche geht von den großen Verbänden aus, aber es gibt auch kleine Strukturen innerhalb der Landwirtschaft, wo wir immer wieder erleben, dass es dort auch leider eine offene rechte Flanke gibt", sagt Journalist und Autor Andreas Spreit. Bei den Landwirten hat es auch Veranstaltung mit Hans-Georg Maaßen gegegeben, es wurde Verschwörungstheoretikerinnen und Verschwörungstheoretikern eine Bühne geboten, sowie Corona-Leugnerinnen und Leugnern. Bei der Radikalisierung der Bauernproteste diene Niederlande als Vorbild, zudem sieht auch Spreit einen Versuch der Beteiligung durch die AfD und rechten Mileus - das schließe Bäuerinnen und Bauern nicht aus. "Man sollte sich auch nichts vormachen, natürlich war schon immer dieser gesellschaftliche Bereich eher konservativ ausgerichtet und teilweise rechts offen".

In Schleswig-Holstein gab es in den 1920-er Jahren eine Landvolkbewegung, die damals Sprengstoffanschläge verübt hat oder Steuerboykotte gegen die Weimarer Republik organisierte. Diese Bewegung sei absolut anti-demokratisch und antisemitisch gewesen. Die Symbole der völkischen Landvolkbewegung, Pflug und Schwert, sind in den letzten Jahren in Protesten wieder aufgetaucht, sagt Andreas Spreit. Viele Landwirte distanzierten sich davon, dennoch sei eine Abgrenzung nach rechts oft noch zu gering. Ein Teil der Protestierenden sei tatsächlich auch aus rechten Ressentiments heraus gegen die Bundesregierung auf die Straße gegangen, wie groß dieser Anteil ist, sei unklar.

Die meisten Bäuerinnen und Bauern hätten jedoch nur aus Protest gegen die Regierung und den EU Maßnahmen demonstriert. "Also hier erleben wir wieder eine Mischung, und das ist gefährlich, zwischen bewussten politischen Profil, aus dem heraus protestiert wird und aus einem Protest-Gefühl heraus, aus dem protestiert wird. Zudem sei in den letzten Jahren eine Krise auf die nächste gefolgt, von denen viele nicht bewältigt seien. "Krisen befeuern immer rechtsextreme Akteure oder auch rechtsextreme Ressentiments. Wobei man auch einschränkend sagen muss die Krise an sich alleine nicht. Leider eben auch wie die Regierung gibt es diese versucht zu managen. Und dann machen sie leider kein gutes Bild von sich."

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.01.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rechtsextremismus