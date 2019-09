Razzien: Illegale Geldgeschäfte einer kriminellen Bande?

Hawala ist ein weltweit funktionierendes Überweisungssystem, das ohne Banken oder Konten funktioniert. Es basiert auf Vertrauen. Hawala entwickelte sich im frühen Mittelalter und ermöglicht, Zahlungen auch anonym vorzunehmen. Ebenso können Gelder in Länder geschickt werden, die mit Sanktionen belegt sind oder an Menschen, die keine Konten führen. Ein Mittelsmann in Deutschland nimmt dabei Geld entgegen - gegen eine Provision von beispielsweise zehn Prozent. Sein Partner in Syrien zahlt das Geld an den Empfänger aus. Das Geld fließt also nicht tatsächlich. Viele Syrer nutzen Hawala, um ihre Familien in der Heimat zu unterstützen, da dort beispielsweise WesternUnion nicht arbeitet. Ohne Genehmigung der Finanzaufsicht BaFin ist Hawala in Deutschland illegal.