Razzien: Ermittler prüfen Verdacht der Terrorfinanzierung

Das Landeskriminalamt (LKA) Schleswig-Holstein und die Staatsanwaltschaft Flensburg haben heute morgen 16 Objekte in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern durchsuchen lassen. Hintergrund ist nach Angaben der Ermittler ein Verfahren gegen zehn Männer und eine Frau. Ihnen wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Laut Staatsanwaltschaft haben die Spezialkräfte bei den Razzien größere Geldbeträge gefunden. Zwei 34 und 37 Jahre alte Männer wurden festgenommen.

Beschuldigte überwiegend aus Syrien

Den elf Beschuldigten, die überwiegend aus Syrien stammen, wird vorgeworfen, sich gewerbsmäßig und organisiert verabredet haben, um von Dezember 2018 bis Juli 2019 illegale Geldgeschäfte durchzuführen. Das Geld wurde demnach ins Ausland verschoben, die Beteiligten erhielten dafür Provisionen. Es soll sich um Summen im sechsstelligen Bereich handeln.

"Wir prüfen auch, ob ein Verdacht auf Terrorfinanzierung vorliegt", sagte die Leitende Oberstaatsanwältin, Ulrike Stahlmann-Liebelt. Die Herkunft des Geldes ist demnach noch nicht bekannt. Es sei mutmaßlich in mehrere Länder geflossen.

Möglicherweise politischer Hintergrund

Die Razzia war an insgesamt 16 Standorten in Norddeutschland durchgeführt worden - nach NDR Informationen unter anderem in Lübeck-Stockelsdorf, in den Hamburger Stadtteilen Eimsbüttel, Barmbek-Süd und Harburg sowie in Stralsund.

Die Flensburger Staatsanwaltschaft hat die Federführung bei den Ermittlungen, weil sie die sogenannte Staatsschutzanwaltschaft in Schleswig-Holstein ist. Sie ist damit für Straftaten zuständig, die einen politischen Hintergrund haben können.

