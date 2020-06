Stand: 03.06.2020 19:04 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Razzia gegen mutmaßliche Schleuser in Norddeutschland

Die Bundespolizei hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe (Kreis Steinburg) Durchsuchungen in drei Bundesländern vorgenommen. Die Razzien in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg richteten sich gegen vier Beschuldigte wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern, teilte die Bundespolizei mit. Die Staatsanwaltschaft wollte sich am Nachmittag mit Blick auf die andauernden Durchsuchungen noch nicht äußern.

Offenbar auch Bordelle im Visier

Laut Bundespolizei durchsuchten die Beamten insgesamt zwölf Objekte: sechs in Hamburg, drei in Schleswig-Holstein, drei in Niedersachsen. Sie suchten Beweismaterial in Wohnungen, Firmen und "bordellähnlichen Objekten", so ein Sprecher.

Nach Informationen des "Hamburger Abendblatts" gab es unter anderem Razzien in zwei Bordellen in Pinneberg und Hamburg. In einem Club in Hamburg-Heimfeld sei einer der vier mutmaßlichen Schleuser festgenommen worden, berichtete die Zeitung.

250 Beamte an Einsatz beteiligt

Insgesamt waren 250 Beamte an dem Einsatz beteiligt. Die Ermittlungen laufen nach Angaben der Bundespolizei seit September vergangenen Jahres.

