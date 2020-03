Stand: 03.03.2020 11:56 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Razzia gegen Neonazis in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hessen laufen seit dem Morgen Razzien gegen mutmaßliche Neonazis der Gruppierung "Aryan Circle Germany". Dabei werden die Wohnungen von zwölf Beschuldigten im Alter von 19 bis 57 Jahren durchsucht, unter anderem auch in Bad Segeberg. Der Grund dafür sind Beschlüsse des Amtsgerichts Flensburg, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg ergangen sind. Bei der Durchsuchung in Bad Segeberg haben die Ermittler viele Datenträger und auch Drogen sichergestellt, sowie einige Gegenstände, die unter das Waffengesetz fallen.Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein haben rund ein halbes Dutzend Sympathisanten der Gruppierung die Ermittler bei der Durchsuchung bepöbelt.

Gruppe soll fremdenfeindliche Straftaten geplant haben

Den Angaben zufolge bestehe der Verdacht, dass sich die Beschuldigten mit weiteren Personen im Juli 2019 in Bad Segeberg zu der rechtsextremen Gruppierung "Aryan Circle Germany" zusammengeschlossen haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Mitglieder fremdenfeindlich motivierte Körperverletzungen und weitere Straftaten begehen wollten. Konkrete Anschlagspläne gebe es jedoch nicht.

Kriminelle Vereinigung?

Die Ermittler wollen klären, welche Rolle die einzelnen Verdächtigen in der Gruppe haben, speziell der mutmaßliche Rädelsführer. Außerdem solle auch der Tatvorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung aufgeklärt werden. Laut Staatsanwaltschaft sind alle Beschuldigten dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen. Einige von ihnen seien bereits durch entsprechende Straftaten aufgefallen und würden sich offen zum "Aryan Circle Germany" bekennen.

Beschuldigter ist polizeibekannt

Bei einem der Beschuldigten soll es sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur um Bernd T. handeln. Der als extrem gewalttätig bekannte Mann galt jahrelang als Kopf der rechtsextremen Szene in Kassel. Er hatte unter anderem den 2015 vom hessischen Innenministerium verbotenen rechtsextremen Verein "Sturm 18" gegründet. Im vergangenen Jahr zog Bernd T. nach Bad Segeberg und hatte dort andere Neonazis um sich versammelt haben. Zwei von seinen mutmaßlichen Anhängern sollen im vergangenen Oktober zwei Anwohner in Südfeld, in der Nähe von Bad Segeberg verletzt haben, weil sie Aufkleber mit rechten Parolen entfernt hatten.

