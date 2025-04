Stand: 23.04.2025 09:32 Uhr Rauchentwicklung in Reisbus: A7 war gesperrt



Auf der A7 bei Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) ist in der Nacht zum Mittwoch ein Reisebus liegen geblieben. Der Fahrer bemerkte während der Fahrt Rauch am Heck des Busses. Zunächst versuchte er nach Angaben der Polizei, das Feuer selbst mit einem Pulverlöscher zu löschen. Dann wählte er den Notruf. Feuerwehr und Rettungskräfte aus Rendsburg und Eckernförde kamen zum Einsatz. Laut Leitstelle war vermutlich ein technischer Defekt die Ursache des Vorfalls. Die Autobahn in Richtung Norden wurde zeitweise voll gesperrt. Es befanden sich keine Menschen im Bus, der Fahrer blieb unverletzt. Der Bus musste abgeschleppt werden.

