Stand: 30.04.2019 12:16 Uhr

Rauch aus Tinglev: Stadt Flensburg gibt Entwarnung

Die Polizei in Dänemark, die Rettungsleitstelle in Harrislee und die Stadt Flensburg haben ihre Warnung vor dem Brandrauch aufgehoben. Der war nach einem Feuer in der Halle eines Unternehmens für Kunststoff-Recycling im süddänischen Tinglev aufgezogen und hatte auch Auswirkungen auf der deutschen Seite. In Flensburg war er am Vormittag nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein zu riechen. Die Stadt rief wegen der ungünstigen Windrichtung vorsorglich dazu auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten und Aktivitäten im Freien einzuschränken.

Brand in dänischer Fabrik NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 30.04.2019 12:00 Uhr Autor/in: Peer-Axel Kroeske In einer Kunststoffrecyclingfabrik im dänischen Tinglev ist ein Feuer ausgebrochen. Am Dienstagmorgen war es unter Kontrolle. Auch in Flensburg hatte der Brand Auswirkungen.







Feuerwehr führt Messungen durch

"Jetzt hat die Feuerwehr im gesamten Stadtgebiet Messungen durchgeführt. Es liegen keine Erkenntnisse vor, dass es an irgendeiner Stelle eine Gesundheitsgefährdung durch den Brand in Dänemark gibt", betonte Christian Reimer, Sprecher des Rathauses in Flensburg. Das Gesundheitsamt hatte zuvor allgemein vor Dioxinen gewarnt, die bei dem Brand entstanden sein könnten.

150 Einsatzkräfte vor Ort

Das Feuer in Tinglev ist nach Angaben der Feuerwehr inzwischen unter Kontrolle. Etwa 150 Einsatzkräfte waren vor Ort. Zurzeit finden noch Nachlöscharbeiten statt. Der Betrieb "Polyloop" nimmt nach eigenen Angaben Kunststoffe aller Art an, darunter Lebensmittelverpackungen und giftige Stoffe wie PVC, technisch industrielle Kunststoffe, Fluor- und Verbundkunststoffe. Tinglev liegt etwa zehn Kilometer von der deutschen Grenze entfernt.

Rauch zieht Richtung Südosten NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 30.04.2019 06:00 Uhr Eine Halle eines Unternehmens für Kunststoff-Recycling in Dänemark brennt. Der dichte Rauch zieht auch auf die deutsche Seite Richtung Südosten.







