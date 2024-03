Stand: 07.03.2024 17:12 Uhr Raubüberfall in Husumer Bäckerei: Mutmaßlicher Täter gefasst

Nach einem Raubüberfall in einer Bäckerei in Husum (Kreis Nordfriesland) am Mittwochabend hat die Polizei den mutmaßlichen Täter bei einer Fahndung im Stadtgebiet gefasst. Der 19-jährige Husumer soll bereits Anfang Februar die gleiche Bäckerei in der Osterhusumer Straße ausgeraubt und dabei einen vierstelligen Betrag erbeutet haben. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischer Erperssung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.03.2024 | 16:30 Uhr