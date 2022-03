Ratzeburger zur Bürgermeister-Stichwahl aufgerufen Stand: 12.03.2022 14:58 Uhr Bei der Wahl am 20. Februar hatte keiner der fünf Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen können. Deshalb kommt es heute zur Stichwahl.

Mehr als 11.700 Wahlberechtigte in Ratzeburg (Kreis Herzogtum-Lauenburg) sind heute dazu aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Eckhard Graf und Volker Barczynski treten in einer Stichwahl gegeneinander an. Im ersten Wahlgang am 20. Februar standen noch fünf Kandidaten zur Wahl - keiner von ihnen erreichte die nötige Mehrheit.

Bürgermeister von Groß Grönau gegen Kommuikationsberater

Graf hatte bei der Wahl vor drei Wochen 46,6 Prozent der Stimmen erreicht. Er ist zwar SPD-Mitglied, ist aber davon überzeugt, dass sich ein Bürgermeister als Verwaltungsleiter parteipolitisch neutral zu verhalten hat und sich dem Gesamtwohl der Stadtgesellschaft verpflichten soll. Der 55-Jährige ist derzeit noch Bürgermeister von Groß Grönau und möchte in Ratzeburg eine starke und leistungsfähige Verwaltung entwickeln sowie die Stadt kulturell beleben.

Volker Barczynski hatte 26,1 Prozent der Stimmen bekommen. Der parteilose Kommunikationsberater will sich als Bürgermeister vor allem für mehr offenen Dialog in Sachfragen einsetzen. Gerade bei den Themen Digitalisierung, Kultur, Sport, Wirtschaft und Tourismus müssten die Bürger besser mitgenommen werden.

Die Wahllokale in den 12 Wahlbezirken haben bis 18 Uhr geöffnet.

