Ratzeburg wählt Bürgermeister in Stichwahl

Am Ende war es ganz knapp, doch gereicht hat es nicht: Bei der Bürgermeisterwahl in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) kratzte Gunnar Koech, der als Einzelbewerber angetreten war, mit 48,76 Prozent knapp an der absoluten Mehrheit vorbei. Nun muss er in drei Wochen in die Stichwahl gegen Manfred Börner, den die SPD ins Rennen schickte und der 32,03 Prozent der Stimmen holte.

Ratzeburger wählen Bürgermeister NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 10.03.2019 10:00 Uhr Autor/in: Anja Seligmann In Ratzeburg wird ein neuer Bürgermeister gewählt. Amtsinhaber Voß tritt nicht mehr an. Fünf Ratzeburger wollen ihn in seinem Amt beerben. Bis 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet.







50 Prozent Wahlbeteiligung

In Ratzeburg waren am Sonntag rund 12.000 Menschen aufgerufen einen neuen Bürgermeister zu wählen. Fünf Männer kandidierten um den Posten. Für die FDP trat der Journalist Thomas Kuehn an, der 3,47 Prozent der Stimmen holte. Sami El Basiouni wollte als Mitglied der Partei Bürger für Ratzeburg (BfR) den Rathaussessel erobern - erhielt allerdings nur 7,5 Prozent der Stimmen. Zudem trat noch Björn Knabe als Einzelbewerber an. Er konnte 8,24 Prozent der Stimmen für sich verbuchen.

Bürgermeister Rainer Voß (parteilos) stellte sich nach 12 Jahren nicht zur Wahl. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 50 Prozent. Die zwölf Wahllokale öffnen am 31. März 2019 wieder zur Stichwahl.

