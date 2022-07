Ratzeburg: 90 Einsatzkräfte löschen Brand Stand: 26.07.2022 11:41 Uhr Im Kreis Herzogtum Lauenburg war die Feuerwehr am Montagnachmittag im Einsatz. Ein zunächst kleiner Brand in Ratzeburg breitete sich offenbar schnell aus, ist seit dem Abend aber gelöscht.

Das Feuer in der Straße Berkenbusch in Ratzeburg im Kreis Herzogtum Lauenburg ist gelöscht - alle Einsatzkräfte sind abgerückt und die Kripo hat nun die Ermittlung zur Brandursache übernommen - so berichtete es die Leitstelle Süd der Feuerwehr am Montagabend. Dort wurden ein Carport und ein darin stehendes Auto zerstört. Auch zwei angrenzende Einfamilienhäuser wurden beschädigt, die Fassaden und ein Teil der Dachstühle gerieten in Brand. Die Einsatzkräfte mussten von außen über den Dachboden die Glutnester in den beiden Häuser löschen. Nach Angaben der Feuerwehr brannten zunächst Mülleimer. Das Feuer breitete sich dann aber offenbar schnell aus.

Verletzter Feuerwehrmann und starke Rauchentwicklung

Zwischenzeitlich waren 90 Einsatzkräfte vor Ort, darunter auch das Technische Hilfswerk, das die Häuser abstützen musste. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten verletzt. Im Bereich Ratzeburg und der Gemeinde Ziehten mussten Anwohner wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten. Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 250.000 Euro.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version dieses Beitrages ist uns ein Fehler unterlaufen. Es wurde berichtet, dass zwei Einfamilienhäuser niedergebrannt sind. Richtig ist aber, dass sie durch das Feuer beschädigt wurden. Wir bitten für diesen Fehler um Entschuldigung.

