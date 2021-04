Ratekau: Autofahrerin kracht in Bungalow - Ermittlungen laufen

Autofahrerin kracht in Bungalow - Staatsanwaltschaft ermittelt Stand: 12.04.2021 13:57 Uhr In Ratekau (Kreis Ostholstein) ist in der Nacht zum Sonntag ein Auto in einen Holz-Bungalow gefahren. Dabei wurden laut Polizei die 29 Jahre alte Autofahrerin und ihr 11 Monate altes Baby leicht verletzt.

Die Polizei geht davon aus, dass sich die 29-jährige Dänin das Leben nehmen wollte und deshalb gezielt in das Haus hineingefahren ist. Staatsanwaltschaft und Mordkommission ermitteln wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen die Mutter. Diese wurde in einer geschlossenen Abteilung eines Krankenhauses untergebracht. Das Kind befindet sich beim Vater.

Bewohner kamen mit Schrecken davon

Die Frau hatte mit ihrem Auto in der Wand des Bungalows im Geroldring in Ratekau ein riesiges Loch hinterlassen. Mit welcher Geschwindigkeit sie in den Bungalow fuhr, ist nach Polizeiangaben noch nicht klar.

Die Bewohner, ein älteres Ehepaar, kamen mit dem Schrecken davon. Sie hatten zum Zeitpunkt des Unfalls im hinteren Teil des Hauses geschlafen. Sie kommen nun bei Verwandten unter, denn der Bungalow ist erst mal nicht mehr bewohnbar.

AUDIO: Ratekau: PKW kracht in Haus (1 Min) Ratekau: PKW kracht in Haus (1 Min)

Kurz zuvor als Falschfahrerin unterwegs

Die Frau war kurz zuvor von der Polizei angehalten worden, weil sie laut Polizei auf der A1 als Falschfahrerin unterwegs gewesen war. Sie durfte dann aber weiterfahren, weil ein Alkohol- und Drogentest negativ ausgefallen war.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.04.2021 | 12:00 Uhr