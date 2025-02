Stand: 07.02.2025 16:15 Uhr Rassismus-Vorwürfe in Rostock: Holstein Kiel fordert Aufklärung

Holstein Kiel hat am Freitag eine umfassende Aufklärung des möglichen Rassismus-Vorfalls in dem U19-Fußballspiel bei Hansa Rostock gefordert. Die Kieler hatten am vergangenen Sonnabend in der 90. Minute beim Stand von 4:3 das Spielfeld verlassen. Holstein-Spieler und Teammitglieder seien von Fans und Akteuren des Gegners rassistisch beleidigt worden, heißt es von dem Verein. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bund (DFB) untersucht den Fall jetzt. Dazu sollen Zeugenaussagen und Videomaterial ausgewertet werden.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Holstein Kiel Kiel