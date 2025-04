Stand: 17.04.2025 18:37 Uhr Rapsblüte in Schleswig-Holstein beginnt früher als üblich

Der Sonnenschein der vergangenen Wochen lässt die Rapsblüte in Schleswig-Holstein in diesem Jahr zwei bis drei Wochen früher als gewöhnlich starten. Laut Landwirtschaftskammer sind die ersten Felder im Süden, in Dithmarschen und zwischen Rendsburg und Kiel bereits gelb. Insgesamt sei der Raps gut durch den Winter gekommen. Auf rund 76.500 Hektar Fläche stehe in diesem Jahr Winterraps. Das entspricht einem Quadrat mit knapp 28 Kilometern Kantenlänge. Die Anbaufläche ist um 5.800 Hektar größer als im vergangenen Jahr.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft