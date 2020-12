Ralf Stegner als SPD-Direktkandidat für Bundestagswahl bestimmt Stand: 05.12.2020 16:06 Uhr Auf einer Kreisdelegiertenkonferenz in Schenefeld (Kreis Pinneberg) hat der SPD Kreisverband Pinneberg entschieden: Ralf Stegner ist der Direktkandidat für die Bundestagswahl 2021.

Der Fraktionschef im Landtag setzte sich am Sonnabend klar gegen den Elmshorner Gegenkandidaten Mats Hansen durch. Stegner erhielt 64, Hansen 28 Stimmen der anwesenden 93 Delegierten; es gab eine Enthaltung. Stegner sprach von einem "riesigen Vertrauensbeweis" und versprach alles zu tun, um den Wahlkreis direkt zu gewinnen.

Stegner will Erfahrung in Krisenzeiten einbringen

Bereits im Sommer hatte SPD-Fraktionschef Ralf Stegner angekündigt, in den Bundestag wechseln zu wollen. Es reize ihn, in dieser Krisenzeit in Berlin noch einmal seine politische Erfahrung und Kampfkraft einzubringen, sagte Stegner NDR Schleswig-Holstein. Neu ist die politische Bühne dort nicht für ihn, gehört er doch zu den bekanntesten Gesichtern der SPD - er war 14 Jahre im Bundesvorstand. Mit der Wahl zum Direktkandidaten ist für Stegner somit die erste Hürde genommen.

