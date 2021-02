Räumung des Flensburger Bahnhofswalds geht weiter Stand: 22.02.2021 09:04 Uhr Die Polizei hat am Morgen die Räumung des Flensburger Bahnhofswalds fortgesetzt. Demonstranten besetzen das Gelände, um einen Hotelneubau zu verhindern.

Die letzten Baumhausbewohner sollen heute das Gelände verlassen. Auch Forstmaschinen sind inzwischen da, so dass die Rodung fortgesetzt werden könnte. Die Räumung wird von weiteren Protesten begleitet. Einzelne Demonstranten haben am Morgen die ZOB-Kreuzung für den Verkehr blockiert. Bereits am Sonntagabend kam es offenbar zu einem Brandanschlag. Ein Kleinbus der Sanitärfirma eines Hotelinvestors ging nahe des Alten Gymnasiums gegen 20 Uhr in Flammen auf. Über die genaueren Hintergründe ist noch nichts bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schon im Januar gab es eine anonyme Ankündigung im Internet, Autos anzuzünden. Auch ein großes Banner gegenüber vom Bahnhofswald trägt diese Botschaft. Die Aktivisten veröffentlichen Telefonnummern und Anschriften von Firmen, die an der Rodung beteiligt sind.

Kritik an Simone Lange

Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) hatte am Sonntag verdeutlicht, dass die Kontakt- und Ausgangssperre für alle gelte. Der Infektionsschutz habe Priorität. Begleitet wurde die Räumung von Sprechchören, die sich vor allem an Simone Lange richteten. Sie sei eine Waldzerstörerin, hieß es unter anderem.

Die Projektgegner werfen ihr Wortbruch vor, weil sie angeblich verspochen habe, nicht zu räumen. Gleichzeitig wird sie kritisiert, weil es durch die Räumung zu Menschenansammlungen kommt, die Räumung spät kommt und auch weil sie überhaupt mit den Besetzern verhandelt hat.

Räumung bei Einbruch der Dunkelheit unterbrochen

Gestern hatte die Stadtverwaltung die verbleibenden Baumhausbewohner offiziell aufgefordert, das Gelände zu verlassen. Einzelne Besetzer waren daraufhin freiwillig gegangen, andere blieben. Deshalb fingen die Polizisten an, den Bahnhofswald zu räumen. Der Einsatz lief nach Polizeiangaben friedlich. Drei Personen wurden aus den Baumhäusern und einer Hängematte herausgeholt. Die Räumung musste allerdings mit Einsetzen der Dunkelheit unterbrochen werden.

Videos 1 Min Waldräumung in Flensburg NDR Schleswig-Holstein Reporter Peer-Axel Kroeske hat die Räumung für uns beobachtet. 1 Min

Rodung des Waldes soll verhindert werden

Die Demonstranten hatten das Gelände am Flensburger Bahnhof seit Oktober besetzt. Sie wollen verhindern, dass der Wald gerodet und ein Hotel gebaut wird. Schon am Freitag war es dort zu Rangeleien gekommen. Die Hotelinvestoren hatten private Sicherheitsleute geschickt, um das Gebiet zu räumen. Die Stadt stoppte die Aktion.

