Radweg über Friedhof gesperrt: Langer Umweg in Bad Segeberg Weil sie in Bad Segeberg nun nicht mehr über den Friedhof fahren dürfen, müssen Radfahrer einen Umweg von knapp zwei Kilometern in Kauf nehmen oder schieben. Eine Lösung des Problems soll im Herbst angedacht werden.

Seit 10 Jahren gibt es die 150 Meter lange Radstrecke quer über den Friedhof, auf der Radfahrer nun absteigen müssen. Ein Schild weist auf die neue Regel hin. Das sei vor allem für die Touristen da, die über den Friedhof radeln, erklärt Dirk Gosch von der Tourist-Info Bad Segeberg. Den Grund für die Sperrung erklärt Ludger Roling von der Friedhofsverwaltung: "Ein Trauerzug hat sich von der Kirche zur Grabstelle bewegt. Und da hat der Fahrradfahrer die Trauergesellschaft an die Seite geklingelt." Dieses Recht hätte der Fahrradfahrer nicht gehabt. Die Kirche reagierte auf das Fehlverhalten und verbat den Radlern die Überquerung des Friedhofs, denn der ist Privatgrund der Kirche. Bisher waren Radfahrer geduldet. Doch nun muss, wer auf dem ausgewiesenen Radweg bleiben will, schieben.

Ausweichrouten: Ebenfalls Sperrzone

Das Problem: Sowohl auf der nördlichen Ausweichroute am See entlang, als auch auf der südlichen, ist Radfahren ebenfalls nicht erlaubt. Die Erklärung für den Norden: "Das Radfahren am See wird geduldet, das heißt, es wird nicht kontrolliert, aber wir wollen es nicht extra als Radweg ausschildern", erkärt Gosch. Und im Süden liegt die Fußgängerzone. Da darf man nur bis zehn Uhr morgens Radfahren.

Umweg an Bundesstraße entlang: Zu laut?

Darum bleibt nur eine Möglichkeit: Entweder absteigen und über die Friedhof, oder: "Die Radfahrer müssen weiterfahren bis zur großen Kreuzung an der Bundesstraße und dort rechts weg. Ein Umweg, denke ich mal so, von ein bis zwei Kilometern", erklärt Gosch. Und er führt direkt an der Bundesstraße entlang. "Also ich würde es nicht machen, das ist mir einfach zu laut. Ist es nicht schön als Radfahrer", erklärt Gosch.

Darum hat Dirk Gosch bereits mit dem Kreis gesprochen. Im Herbst soll schleunigst ein neuer Radweg geplant werden.

