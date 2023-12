Rader Hochbrücke heute und morgen teilweise gesperrt Stand: 13.12.2023 05:56 Uhr Die winterlichen Wetterverhältnisse in den vergangenen Wochen haben der Fahrbahn erhebliche Schäden zugefügt. Für die Sanierung wird heute die Fahrbahn in Richtung Flensburg und morgen die in Richtung Hamburg gesperrt.

Um den Verkehr nicht weiter zu gefährden, sollen die Sanierungsarbeiten nicht weiter aufgeschoben werden. Laut Autobahn GmbH des Bundes soll die Sanierung auch wegen des zu erwartendes Reiseverkehrs zu den Weihnachtsfeiertagen nicht verzögert werden.

Massive Frostschäden auf beiden Richtungsfahrbahnen

Bei einer Kontrollfahrt wurden die Schäden festgestellt. Diese wurden als so umfangreich eingestuft, dass für die Sanierung die Fahrbahn für den Verkehr gesperrt werden muss. Auch die Wetteraussichten machen die sofortigen Sanierungsmaßnahmen erforderlich.

Sperrung jeweils von 6 bis 22 Uhr

Am Mittwoch wird die Fahrbahn in Richtung Norden zwischen dem Autobahnkreuz Rendsburg und der Anschlussstelle Rendsburg-Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die U57 zurück auf die A7. Am Donnerstag ist die Fahrbahn in Richtung Süden betroffen, hier wird der Verkehr über die U54 am Autobahnkreuz Rendsburg zurück auf die A7 geleitet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde A7 Straßenbau