Stand: 20.02.2025 10:56 Uhr Rader Hochbrücke ab Freitagabend gesperrt

Im Zuge des Neubaus muss die Rader Hochbrücke in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in Richtung Norden gesperrt werden. Laut Autobahn GmbH des Bundes beginnt die Sperrung zwischen dem Kreuz Rendsburg und der Anschlussstelle Rendsburg-Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) Freitagabend um 20 Uhr und soll am Sonnabendfrüh um 5 Uhr aufgehoben werden. Umleitungen werden eingerichtet und ausgeschildert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.02.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde