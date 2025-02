Stand: 17.02.2025 11:44 Uhr Rader Hochbrücke: A7-Sperrung in Richtung Norden am Freitag

Die A7 wird am kommenden Freitag (21.2.) ab 20 Uhr bis zum Sonnabendmorgen 5 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Rendsburg und der Anschlussstelle Rendsburg/Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) voll gesperrt. Der Grund: Baustellen rund um die Rader Hochbrücke, die aktuell neu gebaut wird, wie die Autobahn GmbH mitteilt. Die Auffahrten sollen am Freitag bereits eine Stunde früher ab 19 Uhr gesperrt werden. Die Autobahn GmbH empfiehlt, ab dem Kreuz Rendsburg über die B202 zu fahren, danach durch den Rendsburger Kanaltunnel auf die B77 bis zur Anschlussstelle Schleswig/Jagel. Eigentlich sollte die Rader Hochbrücke am vergangenen Wochenende in Richtung Norden gesperrt werden - laut Autobahn GmbH musste die nächtliche Baustelle wegen des Wetters um eine Woche verschoben werden.

