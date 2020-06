Stand: 04.06.2020 11:32 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Rad bis Photovoltaik: Land fördert privaten Klimaschutz

Wer Lastenfahrräder oder Photovoltaik-Balkonanlagen anschaffen will, kann dabei künftig mit einem Zuschuss vom Land rechnen. Mit einem neuen Förderprogramm will Schleswig-Holstein private Investitionen in den Klimaschutz unterstützen. 1,6 Millionen Euro stehen dafür bereit - ab dem 9. Juni und über drei Jahre.

Verschiedene Anschaffungen werden gefördert

"Mit dem neuen Förderprogramm unterstützen wir Bürgerinnen und Bürger bei nachhaltigen Investitionen in die Zukunft. So können wir es schaffen, dem Klimawandel zu begegnen und die Gesellschaft positiv zu entwickeln", sagte Umweltminister Jan Philipp Albrecht. Gefördert wird der Kauf von E-Ladestationen, Stromspeichern, Solarthermie-Anlagen, nicht fossilen Heizungsanlagen, Regenwasserzisternen, Lastenfahrrädern, Photovoltaik-Balkonanlagen, die Einrichtung eines Fernwärmeanschlusses und die Anlage eines Gründaches.

Anträge stehen online

Die Fördersumme unterscheidet sich laut Umweltministerium je nach Gegenstand. Ein Lastenfahrrad beispielsweise wird mit maximal 400 Euro bezuschusst. Ein Stromspeicher kann mit 800 Euro und zusätzlichen 200 Euro für Installations- und Anschlusskosten gefördert werden. Antragsberechtigt sind Privatpersonen, die ihren Erstwohnsitz in Schleswig-Holstein haben. Weitere Voraussetzungen und Details sowie die Online-Anträge hat das Umweltministerium online zur Verfügung gestellt.

