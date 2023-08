Quickborner wegen Schmiergeld und Steuerhinterziehung vor Gericht Stand: 15.08.2023 08:20 Uhr Ein Krankenkassen-Mitarbeiter aus Quickborn (Kreis Pinneberg) muss sich von heute an vor dem Landgericht in Bielefeld verantworten. Es geht um Schmiergelder in Millionenhöhe und Steuerhinterziehung.

Der 58-Jährige war jahrelang bei einer Krankenkasse mit Sitz in Hamburg für die Auswahl von Finanzanlagen mitverantwortlich. Es soll laut Anklage rund 2,3 Millionen Euro Schmiergeld kassiert haben. Dafür machte sich der Finanzfachmann bei seinem Arbeitgeber für bestimmte Anlageprodukte stark. Nun ist der Quickborner wegen Vorteilsnahme und Steuerhinterziehung angeklagt.

Fünf Jahre lang Schmiergelder kassiert

In der Zeit von 2013 bis 2017 soll der Angeklagte immer wieder Geld angenommen haben - und zwar von einem ehemaligen Mitarbeiter einer Großbank und einem selbstständigen Anlageberater. Ein Teil der Bestechungsfälle ist bereits verjährt. Der Quickborner soll das Schmiergeld dem Finanzamt gegenüber verschwiegen und damit Steuern in Höhe von rund 800.000 Euro hinterzogen haben. Die vorgeworfenen Taten waren in Quickborn und Elmshorn (Kreis Pinneberg) sowie in Bad Oeynhausen in Ostwestfalen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.08.2023 | 08:00 Uhr