Stand: 27.03.2025 07:30 Uhr Quickborn bekommt neue Feuerwache an der A7

Die Stadt Quickborn (Kreis Pinneberg) bekommt eine neue Feuerwache direkt an der A7. Am Mittwochabend wurde der Grundstein gelegt. Für 5,6 Millionen Euro soll laut Stadt eine moderne und zukunftsfähige Wache entstehen, mit Platz für drei Einsatzfahrzeuge und 20 Feuerwehrleute. "Mit diesem zweiten Standort sorgen wir für kürzere Einsatzzeiten und eine noch bessere Sicherheit für die Menschen in unserer Stadt", erklärte Bürgermeister Thomas Beckmann (FDP). Die Feuerwehr Quickborn ist auch für Einsätze auf der A7 zwischen Henstedt-Ulzburg und Schnelsen-Nord zuständig. Ende des Jahres soll das Gebäude fertig sein.

