Stand: 27.12.2019 14:55 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Quickborn: Wasser muss weiter abgekocht werden

Die Einwohner von Quickborn (Kreis Pinneberg) und zehn weiteren Orten der Umgebung müssen weiter ihr Trinkwasser abkochen. "Das vorsorgliche Abkochgebot dürfen wir noch nicht zurücknehmen", heißt es von den Stadtwerken Quickborn. Bei einer neuen Untersuchung wurde demnach zwar keine Keimbelastung mehr festgestellt, aus reinen Vorsorgegründen werde aber eine weitere Beprobung durchgeführt. Das Ergebnis soll am Montag vorliegen.

Trinkwasser Quickborn: keine Entwarnung NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 27.12.2019 15:00 Uhr Autor/in: Sabrina Prinzen Obwohl in einer neuen Untersuchung keine Keime mehr festgestellt wurden, sollen Kunden der Stadtwerke ihr Wasser weiter abkochen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

14.000 Haushalte betroffen

Bei einer Routineüberprüfung waren in dem Wassernetz bakterielle Verunreinigungen gefunden wurden. Nach Angaben der Stadtwerke handelt es sich um einen sehr niedrigen Wert eines coliformen Keims, der zur normalen Lebensumgebung gehöre. Am 23.12. wurde durch den Kreis Pinneberg das vorsorgliche Abkochgebot erstmals ausgesprochen. Betroffen sind 14.000 Haushalte und damit Zehntausende Kunden aus Quickborn und zehn weiteren Orten der Umgebung, nämlich Bevern, Bullenkuhlen, Hemdingen, Bilsen, Alveslohe, Heede, Langeln, Seeth-Ekholt, Ellerhoop sowie Ellerau. Noch ist unklar, wie die Keime in das Trinkwasser gekommen sind.

Keime können Infektionen auslösen

Coliforme Keime sind Bakterien, die selbst nicht unbedingt gesundheitsschädlich sein müssen. Sie gelten aber als Indikator für eine Verunreinigung. Im schlimmsten Fall können sie Infektionen auslösen. Besonders gefährdet sind ältere und immunschwache Menschen.

Am besten sollen die Betroffenen einen Wasserkocher nutzen und das Wasser richtig sprudeln lassen. Anschließend soll es mindestens zehn Minuten lang abkühlen. Erst dann kann es zum Trinken, Zähneputzen oder zum Reinigen von Wunden verwendet werden. Zum Waschen von Kleidung und für die Toilettenspülung kann das Wasser ganz normal verwendet werden, heißt es auf der Homepage der Stadtwerke Quickborn.

Weitere Informationen Keime entdeckt: Quickborner müssen Wasser abkochen Die Einwohner von Quickborn und zehn weiteren Orten der Umgebung müssen ihr Trinkwasser abkochen. Nach Angaben des Kreises Pinneberg wurden im Wasser der Stadtwerke coliforme Keime entdeckt. mehr Ellerhoop: Behörde verbietet Trinkwasser-Nutzung In der Gemeinde Ellerhoop im Kreis Pinneberg gibt es seit Wochen ein Problem mit der Qualität des Trinkwassers. Nun darf das Wasser nicht mehr zum Trinken und Kochen verwendet werden. mehr Wie viel Wasser braucht der Mensch? Wasser ist für den Körper lebensnotwendig - ohne Wasser kann der Mensch nur wenige Tage überleben. Zu viel Flüssigkeit sollte es aber auch nicht sein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.12.2019 | 15:00 Uhr