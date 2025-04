Stand: 08.04.2025 20:11 Uhr Quickborn: Chlorgasanlage im Freibad läuft wieder

Nach einem Chlorgasaustritt im Technikraum des Quickborner Freibads (Kreis Pinneberg) am Montag (7.4.) steht nun der Grund dafür fest. Verursacht wurde der Gasaustritt laut der Stadt durch einen Haarriss in einem Vakuumregelventil. Das interne Sicherheitssystem im Freibad erkannte den Vorfall und löste den Alarm automatisch aus, so die Stadt Quickkborn.

Nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand bei dem Vorfall verletzt, da das Schwimmbad noch nicht in die Saison gestartet war. Auch für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden. Mehr als 60 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg