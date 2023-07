Punks sind zurück auf Sylt Stand: 24.07.2023 18:07 Uhr Bis zum 20. August will eine Gruppe von Punks auf Sylt bleiben und auf die "Spaltung der Gesellschaft" aufmerksam machen. Der Kreis hatte die Protestaktion unter Auflagen genehmigt.

Die Punks sind zurück auf die Insel Sylt (Kreis Nordfriesland) gekehrt. Rund 30 Teilnehmer eines angemeldeten Protestcamps haben am Montag in Tinnum in der Nähe des Flughafens ihre Zelte aufgebaut. Bis zum 20. August wollen sie bleiben und unter dem Motto "Sylt für alle" auf die "Spaltung der Gesellschaft" aufmerksam machen. "Wohnen sollte ein Grundrecht sein", sagte Jonas, einer der Organisatoren. "Und nicht dadurch unmöglich gemacht werden, dass sich manche Menschen für zwei, drei schöne Wochen im Sommer eine dicke Villa kaufen." Auch soziale und Klimagerechtigkeit, der Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus sind Themen, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in den Fokus rücken wollen.

Drei mobile Toiletten gehören zu Auflage

Der Kreis hatte die Protestaktion unter Auflagen genehmigt. Dazu gehören drei mobile Toiletten. Den Auflagen zufolge ist die Veranstaltung auf maximal 300 zeltende Personen begrenzt. Mittagsruhe ist von 13 bis 15 Uhr und Nachtruhe ab 22 Uhr. Von der Versammlung dürfen keine Gefahren für die öffentliche Sicherheit ausgehen. Dies betreffe unter anderem Störungen von Aktivitäten der unmittelbaren Nachbarschaft, hieß es.

Erinnerungen an 100 Punks auf Rathausplatz

Im vergangenen Jahr hatte das Camp im Zentrum Westerlands für viel Unruhe auf der Insel gesorgt - auch deshalb, weil durch das damals eingeführte Neun-Euro-Ticket zeitweise mehr als 100 Punks auf dem Rathausplatz campierten. Bewohner und Urlauber beschwerten sich über Lärmbelastung und Verunreinigungen. Schließlich musste das Lager nach einem entsprechenden Gerichtsbeschluss geräumt werden. Seit dem Frühjahr dieses Jahres ist im Zentrum die Klang- und Lichtinstallation "Meeresrauschen" aufgebaut. Ein neuerliches Zeltlager von Punks ist damit an dieser Stelle unmöglich geworden.

