Puls in Steinburg: Polizei sprengt gefährliche Substanzen Stand: 03.09.2021 11:30 Uhr Bei einer Hausdurchsuchung im Kreis Steinburg hat die Polizei hochexplosive Stoffe gefunden. Der Kampfmittelräumdienst musste anrücken und die Substanzen unschädlich machen.

In einem Einfamilienhaus in Puls (Kreis Steinburg) haben Beamte des Landeskriminalamtes (LKA) am Donnerstagabend Sprengstoff gefunden. Nach Angaben von LKA-Sprecher Uwe Keller hatte der Bewohner des Hauses mehrere Substanzen zu einem explosiven Gemisch zusammengerührt. Ein Abtransport wäre zu riskant gewesen - es hätte zu einer Explosion kommen können, so der LKA-Sprecher. Deswegen wurde der Kampfmittelräumdienst hinzugezogen.

Sprengungen auf dem Sportplatz

Die Sprengstoffexperten teilten das Gemisch in vier Portionen auf und vernichteten diese durch Sprengungen auf dem örtlichen Sportplatz. Anwohner waren nicht in Gefahr - die Polizei hatte alle Nachbarn gebeten, in ihren Häusern zu bleiben. Der Einsatz war nach etwa zweieinhalb Stunden beendet. Gegen den Besteller der Chemikalien wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, das die Staatsanwaltschaft in Itzehoe übernommen hat.

Aufgefallen durch Meldeverfahren

Auf die Spur gekommen waren die Beamten dem Mann, weil bestimmte Substanzen einer Überwachung unterliegen. Werden diese ohne Lizenz bestellt, wird immer auch die Polizei informiert.

Weitere Informationen Ein explosiver Job - die Bombenentschärfer Immer noch liegen unzählige Fliegerbomben unter der Erde. Gibt es einen Hinweis auf einen Blindgänger, rücken die Männer vom Kampfmittelräumdienst in Groß-Nordsee an. Ein nicht gerade ungefährlicher Job. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.09.2021 | 10:00 Uhr