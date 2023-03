Prozessbeginn in Kiel: Mann auf offener Straße erschossen Stand: 06.03.2023 05:00 Uhr Vor knapp neun Monaten wurde ein 31 Jahre alter Mann in Kiel-Gaarden erschossen, während er auf einer öffentlichen Bank saß. Heute beginnt der Prozess vor dem Landgericht Kiel.

von Andrea Schmidt

Fünfmal soll der damals 23 Jahre alte Angeklagte auf sein Opfer geschossen haben - aus einer Entfernung von ein bis zwei Metern. Das 31 Jahre alte Opfer saß damals - am 27. Juni um kurz vor Mitternacht - auf einer Bank im Gustav-Schatz-Hof im Kieler Stadtteil Gaarden. Es wurde noch versucht, den Verletzten zu reanimieren. Er kam ins Krankenhaus, überlebte die tödlichen Schüsse am Ende aber nicht. Heute beginnt der Prozess. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Mord vor.

Öffentliche Fahndung und Festnahme in Gelsenkirchen

Damals war der mutmaßliche Täter geflüchtet. Nach Ermittlungen der Kripo Kiel und der Staatsanwaltschaft wurde auf Beschluss des Amtsgerichts Kiel öffentlich nach Fisnik H. gefahndet. Die Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass der damals 23-Jährige keinen Waffenschein hatte. Eine Belohnung von 3.000 Euro wurde ausgesetzt. Schließlich nahmen die Ermittler knapp zwei Wochen später den dringend Tatverdächtigen in Gelsenkirchen fest.

Motiv: Bruder des Angeklagten war in Streit verwickelt

Zu dem Motiv gab die Staatsanwaltschaft bekannt, es habe zuvor zwischen dem Bruder des Angeklagten und dem späteren Opfer Streit gegeben. Vor der Bank im Gustav-Schatz-Hof soll der mutmaßliche Täter den 31-Jährigen auf diesen Streit angesprochen und dann geschossen haben. Was genau vorgefallen war, soll jetzt vor Gericht geklärt werden. Der Prozess am Landgericht in Kiel beginnt am Vormittag. Bis zum 6. April sind noch neun weitere Verhandlungstage geplant.

