Prozessbeginn in Flensburg: Brandopfer gefilmt Stand: 11.03.2024 08:30 Uhr Vor zehn Monaten sind bei einen Hausbrand in Flensburg zwei Menschen gestorben, neun weitere wurden verletzt. Ein 35-Jähriger soll Videos gemacht und sie verbreitet haben. Nun steht er vor Gericht.

Der Prozess vor dem Amtsgericht Flensburg beginnt am Vormittag. Ein 35 Jahre alter Mann muss sich verantworten wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und der Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen.

Kleiner Junge und Großmutter kamen ums Leben

Bei dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Flensburg waren ein vierjähriger Junge und seine 70 Jahre alte Großmutter gestorben. Neun Menschen wurden verletzt. Einige von ihnen brachten sich unter dramatischen Umständen vor dem Feuer in Sicherheit. Der 35-Jährige soll der Anklage zufolge die verzweifelten Opfer gefilmt und die Videos online gestellt haben.

VIDEO: Großbrand in Flensburg fordert zwei Todesopfer (3 Min)

Sprung in Müllcontainer: Mann soll Videos verbreitet haben

Ein Video zeigt den Angaben zufolge unter anderem eine Frau, die zwei Kinder vom Dachgeschoss in einen ausgepolsterten Müllcontainer hat fallen lassen und anschließend selbst in den Müllcontainer gesprungen ist. Dabei habe sie sich schwere Verletzungen zugezogen. Zudem sei auf dem Video ein älterer Mann zu sehen, der sich aus Angst vor dem Feuer an der Fassade im zweiten Obergeschoss festgeklammert habe und anschließend auf eine auf dem Gehweg bereitgelegte Matratze gesprungen sei.

Die Aufnahmen soll der Angeklagte anschließend auf der sozialen Plattform TikTok hochgeladen und anderen Nutzern zum Betrachten zur Verfügung gestellt haben.

