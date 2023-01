Prozessbeginn: Mutmaßlicher Doppelmord von Elmshorn Stand: 04.01.2023 07:45 Uhr Vor dem Landgericht Itzehoe muss sich ab heute ein Mann verantworten, der im Sommer vergangenen Jahres zwei Frauen in ihrer Wohnung getötet haben soll. Ihm droht lebenslange Haft.

Am Vormittag startet in Itzehoe (Kreis Steinburg) der Prozess nach einem mutmaßlichen Doppelmord in Elmshorn (Kreis Pinneberg). Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Mord aus Heimtücke in zwei Fällen vor.

Laut Anklage hatten eine 19 und eine 23 Jahre alte Frau zusammen in einer Wohnung in Elmshorn gewohnt. Im Juli vergangenen Jahres kam der heute 30-jährige Angeklagte aus Baden-Württemberg demnach mit einer List in die Wohnung der Frauen - wie genau er das schaffte, ist noch unklar.

Stichverletzungen waren tödlich

In der Wohnung griff der Mann laut Anklage erst die 23-Jährige mit einem Messer an, dann die 19-Jährige. Beide erlitten tödliche Stichverletzungen im Oberkörper. Das Motiv liegt noch im Dunkeln. Der Beschuldigte wurde damals in der Nähe des Tatortes festgenommen. Er gab lediglich an, mit der älteren der beiden Frauen eine Beziehung gehabt zu haben, die er als schwierig empfand. Er muss mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen.

Weitere Informationen Zwei Tote in Elmshorn: Haftbefehl gegen 29-Jährigen Dem Mann werde Mord in zwei Fällen vorgeworfen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.01.2023 | 08:00 Uhr