Stand: 28.02.2024 10:24 Uhr Prozessauftakt wegen Diebstahl von Luxusautos

Ab Mittwoch stehen mehrere Angeklagte in Kiel vor Gericht. Sie sollen im Laufe des vergangenen Jahres gleich fünf Luxusautos unter anderem in Bad Segeberg und Norderstedt (beide Kreis Segeberg) gestohlen haben. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie mit Hilfe technischer Geräte die Bord-Elektronik der Autos so beeinflusst haben, dass sie an Fahrzeuginformationen gekommen sind. So haben sie die Schlüssel nachbauen und einfach mit den Autos wegfahren können. Ein Urteil wird für Mitte März erwartet.

