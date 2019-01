Stand: 16.01.2019 18:33 Uhr

Prozessauftakt nach A1-Unfall mit drei Toten

Mit einem Blutalkoholwert von 1,7 Promille soll ein Mann aus Hamburg im Januar 2018 auf der A1 Richtung Lübeck unterwegs gewesen sein und einen Unfall mit drei Toten verursacht haben. Deshalb steht ab heute der 25-Jährige vor dem Amtsgericht in Ahrensburg. Es geht um den Vorwurf der fahrlässigen Tötung.

Drei Menschen sterben

Prozessauftakt nach tödlichem Unfall auf A1 NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 17.01.2019 08:00 Uhr Autor/in: Hannah Böhme







Der Hamburger soll mit seinem Auto einige Male unkontrolliert von der Überholspur auf den rechten Fahrstreifen geraten sein und schließlich beim Autobahnkreuz Bargteheide ein Fahrzeug gerammt haben, das sich daraufhin überschlug. Zwei nachfolgende Wagen konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhren in das umgekippte Auto. Die Insassen, zwei 40-Jährige und ein 28-Jähriger aus Wismar in Mecklenburg-Vorpommern, starben noch an der Unfallstelle.

Für den Prozess gegen den mutmaßlichen Verursacher sind zwei Verhandlungstage angesetzt. Nächste Woche Freitag soll schon ein Urteil fallen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.01.2019 | 08:00 Uhr